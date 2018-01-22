Чистая прибыль Glencore за 2017 г выросла в 5,5 раза

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в 2017 году увеличил чистую прибыль в 5,5 раза - до 5,162 миллиарда долларов по сравнению с показателем предыдущего года, говорится в предварительной отчетности Glencore.

Чистая разводненная прибыль на акцию составила 0,4 доллара против прибыли в 0,1 доллара в 2016 году. Выручка компании выросла на 34,3% - до 205,476 миллиарда долларов по сравнению со значением прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 44%, до 14,762 миллиарда долларов. Чистый долг за год сократился на 31% и составил 10,673 миллиарда долларов.

"Наши финансовые показатели за 2017 года стали самыми сильными в истории и были достигнуты за счет достижений в секторах маркетинга и промышленности", - приводятся в отчетности слова гендиректора компании Айвана Глазенберга (Ivan Glasenberg).

Компания отмечает в отчете, что закрытие сделки по покупке китайским концерном CEFC 14,16% акций "Роснефти" ROSN у консорциума Glencore и суверенного фонда Катара QIA ожидается в первом полугодии 2018 года. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После закрытия сделки доля Glencore составит 0,5%, QIA - 4,7%. Консорциум QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd.) ранее купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, прошедшей в конце 2016 года.

Glencore является одним из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре.