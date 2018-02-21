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Встреча ОПЕК с производителями сланцевой нефти пройдет 6 марта на CERAWeek


Компании / Нефть

ЛОНДОН, 21 фев - ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) проведет встречу с производителями сланцевой нефти 6 марта на закрытой сессии в ходе CERAWeek в Хьюстоне, сообщил РИА Новости представитель ОАЭ в ОПЕК Ахмед Мохаммед аль-Кааби.

"Встреча пройдет на CERAWeek, будет закрытая сессия как диалог между ОПЕК и производителями сланцевой нефти, а также ключевыми представителями финансового рынка. Это будет 6 марта", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что США будут в основном представлены нефтяными компаниями и участниками финансового рынка, ОПЕК же будут представлять генсек организации Мохаммед Баркиндо и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Планы проведения на CERAWeek такой встречи озвучил во вторник как раз министр энергетики ОАЭ.

CERAWeek - международная энергетическая конференция, ежегодно собирающая лидеров нефтегазовой отрасли, государственных чиновников, влиятельных политиков, а также деятелей финансовых и промышленных областей. В этом году она пройдет в Хьюстоне (Техас, США) 5-9 марта.

В середине октября 2017 года генсек ОПЕК заявлял, что организация заинтересована в кооперации с независимыми сланцевыми производителями из США. До этого, также в 2017 году, состоялась встреча представителей ОПЕК с американскими производителями сланцевой нефти в Хьюстоне на CERAWeek для изучения сфер общих интересов.

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