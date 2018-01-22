FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО за 2017 год снизилась на 39%


Компании

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" NVTK по МСФО, относящаяся к акционерам, за 2017 год снизилась на 39% по сравнению с 2016 годом и составила 156,4 миллиарда рублей, сообщила компания.

В 2017 году выручка компании от реализации составила 583,2 миллиарда рублей, а нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 256,5 миллиарда рублей, увеличившись на 8,5% и 5,8% соответственно по сравнению с 2016 годом.

"Рост выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связан с увеличением средних цен реализации жидких углеводородов и природного газа. Кроме того, после начала производства СПГ на первой линии завода нашего проекта "Ямал СПГ", "Новатэк" реализовал первую танкерную партию СПГ на международные рынки в декабре 2017 года", - говорится в сообщении.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ