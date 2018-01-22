Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО за 2017 год снизилась на 39%

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новатэка" NVTK по МСФО, относящаяся к акционерам, за 2017 год снизилась на 39% по сравнению с 2016 годом и составила 156,4 миллиарда рублей, сообщила компания.

В 2017 году выручка компании от реализации составила 583,2 миллиарда рублей, а нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 256,5 миллиарда рублей, увеличившись на 8,5% и 5,8% соответственно по сравнению с 2016 годом.

"Рост выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связан с увеличением средних цен реализации жидких углеводородов и природного газа. Кроме того, после начала производства СПГ на первой линии завода нашего проекта "Ямал СПГ", "Новатэк" реализовал первую танкерную партию СПГ на международные рынки в декабре 2017 года", - говорится в сообщении.