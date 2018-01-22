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"Газпром" завершил строительство двух разведочных скважин в Бангладеш


Компании

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Газпрома" GAZP Gazprom International завершила строительство двух разведочных скважин на острове Бхола на юге Бангладеш - "Восточный Шахбазпур-1" и "Северная Бола-1", говорится в сообщении компании.

Строительство скважины "Восточный Шахбазпур-1" было завершено еще в ноябре прошлого года, а скважины "Северная Бола-1" - в середине февраля 2018 года. В частности, по итогам испытания последней был получен коммерческий газ, максимальный приток составил 910 тысяч кубометров.

"Разведочная скважина "Северная Бола-1" закончена бурением с опережением контрактных сроков. Результаты испытания скважины позволяют с оптимизмом взглянуть на перспективу разведки данного месторождения", - приводятся в сообщении слова директора представительства Gazprom International в Бангладеш Никиты Шуть.

По оценкам экспертов, в сумме запасы площадей "Шахбазпур", "Восточный Шахбазпур-1" и "Северная Бола-1" могут превышать 40 миллиардов кубометров, отмечает Gazprom International.

Строительство скважин "Восточный Шахбазпур-1" и "Северная Бола-1" велось в рамках третьего этапа сервисного проекта в республике Бангладеш, начавшегося в августе 2017 года. Согласно контракту оператор должен был спроектировать две эти разведочные скважины, построить их и сдать в промышленную эксплуатацию.

Gazprom International участвует в проектировании и строительстве целого ряда скважин на газовых месторождениях Бангладеш с 2012 года. За пять лет компания спроектировала и построила 17 разведочных и эксплуатационных скважин на восьми месторождениях республики.

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