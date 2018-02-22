Консультации ЕК, ЕП, Совета ЕС о газовом законе ЕС могут начаться к концу I полугодия

БРЮССЕЛЬ, 22 фев - ПРАЙМ. Трехсторонние консультации по поправкам к Газовой директиве Евросоюза между Еврокомиссией, Европарламентом и Советом стран ЕС могут начаться в конце первого-начале второго полугодия текущего года, сказал РИА Новости директор отдела по внутреннему энергетическому рынку ЕС генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт.

В Евросоюзе подобные консультации являются одним из этапов на пути согласования законопроектов. Прежде чем приступить к этим переговорам Совет ЕС и Европарламент вырабатывают каждый свое видение предложенных Еврокомиссией законопроектов. Если сторонам удается прийти к компромиссу по документу в ходе совместных консультаций, этот компромиссный вариант законопроекта одобряется отдельно Советом ЕС и Европарламентом и затем вступает в силу.

"Для начала необходимо, чтобы была достигнута общая позиция в Совете (стран ЕС - ред.) что, конечно, потребует еще некоторого времени. Голосование (в профильном комитете Европарламента - ред.) ожидается 21 марта. Затем нужно будет посмотреть, нужно ли будет пленарное (голосование Европарламента по этому документу - ред.). Я предполагаю, что трехсторонние переговоры начнутся в конце болгарского председательства или в начале австрийского", - сказал Борхардт.

В настоящее время в Совете стран Евросоюза председательствует Болгария. Ее президентство заканчивается в конце первого полугодия текущего года. Затем - на второе полугодие, председателем в Совете станет Австрия.

ЕК в ноябре 2017 года предложила внести поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".