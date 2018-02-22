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Испанская Repsol продаст фонду CVC 20% акций Gas Natural за 3,8 млрд евро


Компании

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Испанская компания Repsol достигла договоренности с британским инвестфондом CVC Capital Partners о продаже ему своей доли в компании Gas Natural SDG в размере 20%, говорится в сообщении Repsol, размещенном на фондовой бирже Мадрида.

По условиям соглашения, CVC купит 200,8 миллиона акций Gas Natural у Repsol, заплатив за них по 19 евро за штуку. Таким образом, общая сумма сделки составит 3,8 миллиарда евро.

"Консолидированный прирост капитала Repsol Group за счет продажи этой доли составит приблизительно 400 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Об интересе британского фонда к покупке акций Gas Natural испанская компания сообщала в январе текущего года. В прошлом году компания Repsol уже передала 10% принадлежавших ей акций Gas Natural американскому фонду GIP. Еще 10% акций GIP приобрел у крупнейшего акционера компании банка Caixa, у которого в результате сделки остались 24% акций.

Repsol YPF, образованная в 1999 году путем слияния аргентинской YPF и испанской Repsol S.A., была крупнейшей негосударственной нефтегазовой компанией в Латинской Америке, входила в десятку ведущих нефтегазовых корпораций мира. Испанцам принадлежало 57,4% акций корпорации. Однако позднее аргентинские власти национализировали свою часть активов компании.

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