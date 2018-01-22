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Nord Stream 2 начнет привлечение проектного финансирования через два месяца


Газ / Компании

 

ЛОНДОН, 22 фев - ПРАЙМ. Оператор строительства газопровода "Северный поток-2", компания Nord Stream 2 AG, планирует начать привлечение проектного финансирования для реализации этого проекта через два месяца, сообщил финансовый директор компании Поль Коркоран.

"Мы начнем процесс через два месяца. Все может занять до года", - ответил он на соответствующий вопрос. 

Трубы для газопровода "Северный поток 2"ЕК: Поправки ЕК к Газовой директиве ЕС не запрещают строительство "Северного потока-2"

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром" GAZP. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

"Посмотрим, что преподнесет нам рынок", - ответил финансовый директор на вопрос, ожидает ли компания, что ей удастся привлечь весь планируемый объем финансирования. 

Владимир Путин во время встречи с представителями экономического совета "Франко-российская торгово-промышленная палата". 31 января 2018Путин заверил, что проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Финляндии, Швеции, России и Дании) в первом полугодии.

При этом, Nord Stream 2 AG, ожидает получить разрешение на строительство в исключительной экономической зоне Германии через несколько недель, заявил финансовый директор компании Поль Коркоран.

"Мы ожидаем получить разрешение на исключительную экономическую зону Германии через несколько недель",- сказал он, уточнив, что разрешения остальных стран планируется получить в течение следующих нескольких месяцев.

Он также напомнил, что начало строительства газопровода запланировано на лето.

В начале февраля зампред правления "Газпрома" GAZP(который является единственным акционером Nord Stream 2 AG) Александр Медведев сообщил, что ожидает в первом полугодии 2018 года получить все необходимые для строительства "Северного потока-2" разрешения от Финляндии, Швеции, России и Дании.

 

 

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Строительство "Северного потока-2"

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