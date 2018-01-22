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"Новатэк" закрыл сделку по покупке газовых активов "Алросы"


Газ / Компании

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK закрыл сделку по покупке газовых активов "Алросы" ALRS, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), за 30,3 миллиарда рублей, следует из материалов газовой компании.

В материалах указывается, что "Новатэк" 22 февраля 2018 года получил право распоряжаться 100% акций Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited.

"Новатэк" в понедельник стал победителем открытого аукциона "Алросы" по продаже 100% пакета акций компании Maretiom Investments Limited (владеет 100% акций АО "Геотрансгаз") и 100% акций компании Velarion Investments Limited (владеет 100% долей участия в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания"). Цена продажи активов по итогам аукциона составила 30,3 миллиарда рублей.

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