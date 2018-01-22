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"Новатэк": Доля внешнего финансирования в "Арктик СПГ-2" может быть меньше 55%


Газ / Компании

 

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Доля внешнего финансирования в проекте "Арктик СПГ-2" может быть меньше 55%, как было в "Ямал СПГ", сказал глава "Новатэка" NVTK Леонид Михельсон в ходе телефонной конференции.

"Я думаю, у нас есть возможность уменьшить долю внешнего финансирования на большой процент, и в связи с этим у нас появляется возможность выбрать наиболее целесообразную целевую структуру", - сказал Михельсон. Он напомнил, что в "Ямале СПГ" 55% составило внешнее финансирование, а 45% - акционерное финансирование.

По его словам, иностранные партнеры и инвестсообщество видят в участии в проекте "Арктик СПГ - 2" намного меньше рисков, чем это было с проектом "Ямал СПГ". Компания ожидает снижения капитальных затрат на этот проект порядка 30% по сравнению с предыдущим.

"Арктик СПГ-2" - второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Согласно планам компании, завод будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 год с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

 

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