Поставки "Газпрома" в Австрию в 2017 г достигли исторического рекорда, увеличившись на 50%

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Поставки "Газпрома" GAZP в Австрию в 2017 году достигли исторического рекорда, увеличившись на 50,3%, до 9,1 миллиарда кубометров газа, сообщает пресс-служба "Газпрома" по итогам рабочей встречи главы компании Алексея Миллера и председателя правления OMV AG Райнера Зеле.

"Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Особое внимание на встрече было уделено поставкам газа. Отмечено, что в 2017 году Австрия установила исторический рекорд — импортировала 9,1 миллиарда кубометров российского газа, что на 50,3% больше, чем в 2016 году", - говорится в сообщении.

Растущий спрос сохраняется в Австрии и в начале 2018 года. По предварительным данным, с 1 января по 21 февраля "Газпром" поставил в республику 1,8 миллиарда кубометров газа — на 60,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Участники встречи обсудили также ход реализации проекта "Северный поток — 2". Отмечается, что уже получено разрешение на строительство и эксплуатацию морской части нового газопровода в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.