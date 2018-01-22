"Газпром" 21 февраля установил новый суточный рекорд по экспорту в дальнее зарубежье

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в среду, 21 февраля, установил новый суточный рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье, поставив 645,1 миллиона кубометров газа, говорится в сообщении компании.

Предыдущий рекорд по суточному экспорту составлял 640 миллионов кубометров газа и был установлен 19 декабря 2017 года.

"Двадцать первого февраля "Газпром" установил новый абсолютный исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье — 645,1 миллиона кубометров. Это на 5,1 миллиона кубометров превышает предыдущее максимальное значение, которое было зафиксировано 19 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

Объем экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2017 году составил 194,4 миллиарда кубометров, увеличившись на 8,4%. В начале февраля председатель совета директоров компании Виктор Зубков сообщал, что "Газпром" ставит перед собой задачу сохранить экспорт газа в 2018 году на уровне 2017 года.