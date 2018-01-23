Чистая прибыль МОЭСК по РСБУ в 2017 г упала в 2,3 раза

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль МОЭСК MSRS по РСБУ в 2017 году сократилась в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом и составила 2,7 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 5,4%, до уровня в 147,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 27,6%, составив 11,5 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 11 миллиардов рублей, снизившись на 28,5%.

Себестоимость продаж увеличилась на 9,6% и составила 135,9 миллиарда рублей. Проценты к уплате сократились на 5,6%, до уровня в 5,39 миллиарда рублей. Прочие расходы выросли на 25,5%, составив 12,6 миллиарда рублей.

Капитал и резервы компании выросли на 0,6%, составив 191,9 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании увеличились на 22,6%, до 98,5 миллиарда рублей, краткосрочные — сократились на 26,6% и составили 51,8 миллиарда рублей.

В ноябре МОЭСК прогнозировала снижение чистой прибыли по РСБУ по итогам 2017 года на 13%, до 5,3 миллиарда рублей. По итогам 2018 года компания планировала заработать 6,9 миллиарда рублей.

МОЭСК (входит в "Россети") — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России. Основные виды деятельности — оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и области.