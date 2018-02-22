Чистый убыток "Россетей" по РСБУ в 2017 г - 13,2 млрд руб против прибыли годом ранее

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток "Россетей" по РСБУ в 2017 году составил 13,2 миллиарда рублей против прибыли в 2016 году, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 0,6% - до 26,5 миллиарда рублей.

Выручка за отчетный период снизилась на 0,6% — до 26,5 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 1,5%, составив 22 миллиарда рублей. Прочие доходы упали в 4,2 раза и составили 49,1 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 4,4%, до уровня в 4,5 миллиарда рублей. Прочие расходы упали в 8,8 раза и составили 87,7 миллиарда рублей. Проценты к уплате сократились на 16,8%, до 3,1 миллиарда рублей.

Капитал и резервы компании снизились на 3,7% и составили 367,7 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства выросли на 0,01%, до уровня в 31,02 миллиарда рублей, краткосрочные — упали в 1,7 раза, до 2,1 миллиарда рублей.

"Россети" — оператор энергосетей в РФ, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, которое владеет 88,04% в уставном капитале компании.