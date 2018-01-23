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"Новатэк" ожидает небольшого роста добычи газа в 2018 г


Газ / Компании

 

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK с учетом новых приобретенных активов ожидает небольшого роста объемов добычи природного газа по итогам 2018 года, сообщил глава компании Леонид Михельсон.

"В январе месяце у нас уже нет падения по добыче газа к сопоставимому месяцу прошлого года. Мы ожидаем с учетом наших приобретений уже небольшой рост в этом году. По жидким углеводородам у нас будут где-то примерно сопоставимые с прошлым годом объемы. А со следующего года будет небольшой рост", - сказал Михельсон в ходе телефонной конференции для инвесторов.

Добыча газа "Новатэка" снижается с 2016 года, а по итогам прошлого года она сократилась на 6,3% - до 63,39 миллиарда кубометров. В январе зампред правления компании Марк Джетвей сообщил, что в 2018 году добыча газа будет стабильной по отношению к 2017 году. Он отмечал, что нынешний год должен быть переходным с точки зрения динамики добычи.

При этом, согласно презентации стратегии "Новатэка" до 2030 года, в 2018 году добыча газа компании составит 63,3 миллиарда кубометров, в 2019 году — 65,6 миллиарда кубометров.

 

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