Обнародована инвестстоимость проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию

БАКУ, 24 фев - ПРАЙМ. Вложенные инвестиции в проект газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, составляют 17 миллионов евро, сообщила исполнительный директор компании ICGB AD (оператор проекта) Теодора Георгиева.

IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки. Первоначальная мощность IGB составит 3 миллиарда кубических метров газа.

"На сегодняшний день в проект газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, вложены инвестиции в размере 17 миллионов евро", - приводит слова Георгиевой агентство Trend.

Исполнительный директор отметила, что эта сумма была инвестирована акционерами проекта - Bulgarian Energy Holding EAD и IGI Poseidon S.A.

Георгиева добавила, что оставшаяся часть средств, необходимых для проекта, будет покрыта за счет грантов и займов.

"Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 240 миллионов евро (без налога на добавленную стоимость), из которых около 220 миллионов евро являются капитальными расходами, а 20 миллионов евро - это стоимость разработки", - сказала исполнительный директор.

Она отметила, что на сегодняшний день утверждён грант в размере 45 миллионов евро в рамках Европейской энергетической программы для восстановления экономики (EEPR). Кроме того, правительство Болгарии подтвердило предоставление государственной гарантии в размере 110 миллионов евро для IGB, добавила исполнительный директор.

"Проектная компания рассчитывает также получить дополнительные гранты от структурных и инвестиционных фондов Болгарии и Греции. Сумма гранта будет определена и одобрена соответствующими органами управления обеих стран и Европейской комиссией", - сказала Георгиева.

Для получения гранта от структурного и инвестиционного фонда Болгарии требуется внести изменения в Оперативную программу "Инновации и конкурентоспособность" (OPIC) Болгарии, подразумевающие включение ICGB в качестве бенефициара гранта, добавила исполнительный директор.