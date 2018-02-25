Intesa Sanpaolo продолжает переговоры по участию в проекте "Новатэка" "Арктик СПГ-2"

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo продолжает переговоры по вопросу участия в финансировании проекта "Новатэка" "Арктик СПГ-2", сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико.

"Мы будем финансировать и уже финансируем все проекты, о которых было заявлено раньше и которые не являются санкционными. В частности, продолжаем работу в рамках сотрудничества с "Независимой нефтегазовой компанией" по проекту "Пайяха". Ведем очень продуктивные переговоры с "Новатэком" и другими заинтересованными лицами по проекту "Арктик СПГ-2". На данном этапе этот проект не очень разработан, имеется в виду в качестве уже готовой финансовой сделки, но мы кропотливо над ним уже работаем", — сказал Фаллико.

Кроме того, он отметил, что "Интеза" активно финансирует и другие отрасли, в том числе металлургическую, химическую, вкладывает в строительство инфраструктурных объектов в РФ.

"Арктик СПГ-2" - второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после уже запущенного "Ямал СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Согласно планам компании, завод будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 год с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

"Новатэк" ожидает, что доля внешнего финансирования в проекте "Арктик СПГ-2" может быть меньше 55%, как было в "Ямал СПГ". Также компания планирует снижение капитальных затрат на этот проект порядка 30% по сравнению с предыдущим.

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