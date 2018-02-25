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Немецкие СИМ рассказали о возможных потерях ФРГ от "Северного потока — 2"


Компании / Энергосети

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ.  Немецкие потребители могут понести дополнительные потери из-за строительства газопровода "Северный поток — 2", пишет Der Spiegel со ссылкой на правительственные документы.

Издание поясняет, что реализация проекта потребует строительства в Германии связывающего участка газопровода стоимостью в 2,7 миллиарда евро. При этом средства на прокладку этой линии должны выделить крупные немецкие энергетические компании, которые будут использовать газопровод. Они, как предостерегает Spiegel, постараются покрыть часть своих расходов за счет потребителей.
Издание также напоминает, что некоторые восточноевропейские государства выступают против реализации энергетического проекта. Однако немецкое правительство, как отмечает Der Spiegel, активно его поддерживает.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

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Строительство "Северного потока-2"

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