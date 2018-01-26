ФАС 12 марта проведет заседание по делу о допуске "Роснефти" к газопроводу "Сахалин-2"

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. ФАС РФ возобновила рассмотрение дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства компанией Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (оператор "Сахалин-2"), отказывающей "Роснефти" ROSN в доступе к газопроводу проекта "Сахалин-2", заседание по этому делу состоится 12 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Заседание было перенесено на 12 марта (с 13 февраля - ред.)", - сообщили в пресс-службе, комментируя размещенное на сайте службы определение.

Ранее в феврале на сайте ФАС было опубликовано определение, согласно которому служба возобновила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства компанией Sakhalin Energy, которое выражается в отказе предоставить доступ к газопроводу проекта "Сахалин-2" для компании "Роснефть". Рассмотрение дела было назначено на 13 февраля.