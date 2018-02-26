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Ливан начнет бурение на месторождениях нефти и газа в Средиземном море в 2019 г


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БЕЙРУТ, 26 фев - ПРАЙМ. Ливан в 2019 году начнет бурение нефтяных и газовых скважин в исключительной экономической зоне в Средиземном море и проведет экономическую оценку месторождений, заявил в интервью РИА Новости министр энергетики и водных ресурсов Ливана Сезар Аби-Халиль.

"Это бурение разведочное начнется в 2019 году, и при первом коммерческом бурении будет проведена оценка скважин. Если коммерческое бурение не состоится, как мы планируем, мы продолжим разведку месторождений, на что уйдет два или три года после чего начнется добыча нефти и газа",- сказал Аби-Халиль.

По словам министра, углеводороды, добываемые в море, будут иметь уже готовый рынок потребления, в частности внутри Ливана, который нуждается в большом количестве газа для производства электроэнергии.

"Вдобавок Ливан не является ни природным островом, как Кипр, ни политическим, как Израиль, поэтому мы можем дойти до Европы через арабский газопровод или морским путем, или через Египет",- добавил министр.

Аби-Халиль также отметил, что лицензирование компаний для другой части нефтяных колодцев состоится сразу после завершения коммерческого бурения на первых открытых.

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