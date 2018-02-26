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Азербайджан надеется на присоединение Туркмении к ЮГК


Газ / Компании

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов оценивает возможность присоединения Туркмении к проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК) как "достаточно реальную", сообщает государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

"Переговоры об этом (поставках туркменского газа в Европу по ЮГК - ред.) идут уже долгое время, в связи с чем имеются специальные форматы. Одним из них являются переговоры, проводимые Евросоюзом с Турцией, Азербайджаном и Туркменией. …Считаю, что возможности присоединения Туркмении к "Южному газовому коридору" достаточно реальные", - сказал азербайджанский министр. 

Шахбазов считает, что строительство ЮГК идет успешно, с опережением графика, и проект уже вступает в завершающую фазу. "В последнее время интерес Туркмении к этому проекту вырос. Показателем этого интереса можно считать участие в состоявшемся недавно в Баку четвертом заседании министров в рамках Консультативного совета ЮГК советника президента Туркмении Ягшигельды Какаева. Этот интерес к проекту был наглядно виден и из его выступления на заседании", - отметил глава Минэнерго. 

Он добавил, что Азербайджан и Туркмения успешно сотрудничают в энергетической сфере. "К примеру, туркменская нефть транспортируется в Европу по основному экспортному трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан. У нас есть ряд интересных проектов", - особо подчеркнул Шахбазов. 

ЮГК протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно- Кавказский газопровод, TANAP (Трансанатолийский трубопровод) TAP (Трансадриатический трубопровод). Ресурсной базой на начальном этапе рассматривается месторождение "Шахдениз" на шельфе Каспийского моря с запасами 1,2 трлн куб. м. В последующем Евросоюз планирует использовать газ из других источников, в первую очередь, из Туркмении. В качестве одного из вариантов рассматривается строительство Транскаспийского газопровода (по дну Каспийского моря) с присоединением его к ЮГК. В конце прошлого года стоимость ЮГК оценивалась в $41,5 млрд.

На состоявшемся 15 февраля четвертом заседании министров в рамках Консультативного совета по проекту ЮГК заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по энергетическому союзу Марош Шефчович отметил, что ЕК в настоящее время продолжает изучать возможности поставок туркменского газа в Европу.

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