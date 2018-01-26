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"Интер РАО" ожидает EBITDA-2018 по МСФО в 105-110 млрд руб против 95,5 млрд руб в 2017 г


Компании / Энергосети

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Интер РАО" IRAO прогнозирует EBITDA по МСФО в 2018 году в диапазоне 105-110 миллиардов рублей против 95,5 миллиарда рублей в 2017 году, сообщил член правления компании Евгений Мирошниченко в ходе телефонной конференции.

"Сейчас мы видим, что EBITDA этого года должна находиться где-то в диапазоне 105-110. Более точно, наверное, по итогам первого квартала будет понятно", - сообщил Мирошниченко.

По итогам 2017 года показатель EBITDA снизился на 0,8%, до 95,5 миллиарда рублей.

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