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СМИ: Нефтекомпании приостанавливают работу из-за землетрясения в Папуа-Новой Гвинее


Компании / Нефть

 

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Нефтекомпании приостанавливают работу из-за землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее, о перебоях в производстве сообщили ExxonMobil и Oil Search, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным Геологической службы США (USGS), в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6 - подземные толчки были зафиксированы в 03.44 понедельника по местному времени (20.44 мск воскресенья) в 89 километрах к юго-западу от города Поргер. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров. В этом районе ведется нефтегазовая деятельность. По информации новозеландского радио Radio New Zealand, в результате землетрясения погибли по меньшей мере три человека.

ExxonMobil сообщила, что закрыла свой завод по кондиционированию газа, который находится недалеко от эпицентра землетрясения. Компания отметила, что повреждены административные здания, жилые помещения и столовая.

В то же время, управляющий директор Oil Search Питер Боттен (Peter Botten) заявил о том, что компания прекращает некоторые производственные операции в регионе в качестве меры предосторожности, отмечает агентство. Никто из сотрудников компаний в результате землетрясения не пострадал, сообщили компании.

Около 7.41 мск понедельника в стране также произошло землетрясение магнитудой 5,6 - в 127,4 километра к юго-западу от города Кокопо на северо-восточной оконечности острова Новая Британия. Позднее, около 11.26 мск, еще одно землетрясение магнитудой 6.0 произошло в 52,7 километра к юго-западу от города Менди в центральной части страны.

 

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