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"Интер РАО" в 2018 г рассчитывает продать долю в Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане


Компании / Энергосети

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Интер РАО" IRAO в 2018 году рассчитывает продать долю в Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане, сообщил член правления компании Ильнар Мирсияпов в ходе телефонной конференции.

"По Казахстану находимся в переговорах, у нас есть несколько потенциальных интересантов... Надеемся, думаем, что 2018 годом это все ограничится, в 2018 году эта история состоится", - ответил Мирсияпов на вопрос о продаже доли в Экибастузской ГРЭС-2.

В феврале 2017 года Мирсияпов говорил, что компания потенциально готова продать свою долю в Экибастузской ГРЭС-2.

АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" - казахстанско-российское совместное энергетическое предприятие, расположенное на территории Казахстана. По 50% акций АО принадлежит российскому "Интер РАО" и казахстанскому АО "Самрук-Энерго". Экибастузская ГРЭС-2 — тепловая электростанция в городе Экибастузе. Установленная мощность составляет 1 тысячу МВт.

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