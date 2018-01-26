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Инвестиции группы "Газпром" в 2018 г могут вырасти на 13%


Газ / Компании

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций группы "Газпром" GAZP в 2018 году планируется на уровне 1,857 триллиона рублей, говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций "Газпрома".

"Инвестиционная программа группы на 2018 год предполагает инвестиции 1,857 триллиона рублей, включая 975 миллиардов рублей в сегмент транспортировки, 250 миллиардов рублей в добычу нефти и газового конденсата, 236 миллиардов рублей в сегмент переработки, 202 миллиарда рублей в добычу газа, 44 миллиарда рублей в сегмент маркетинга газа, 16 миллиардов рублей в электроэнергетику и 15 миллиардов рублей в сегмент хранения газа", - говорится в проспекте.

В начале февраля заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов говорил, что общий объем инвестиций группы "Газпром" в 2018 году планируется на уровне 27 миллиардов долларов.

Общая инвестиционная программа группы "Газпром" за 2017 год составила 1,644 триллиона рублей. Таким образом, рост инвестиций в 2018 году может составить 13%.

Совет директоров "Газпрома" 20 декабря утвердил бюджет и инвестиционную программу на 2018 год в размере 1,278 триллиона рублей. В конце декабря "Газпром нефть" (дочерняя компания "Газпрома") сообщила, что объем инвестпрограммы в 2018 году планируется на уровне 2017 года - 385 миллиардов рублей.

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