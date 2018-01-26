"Нафтогаз": Имеющихся на Украине запасов газа хватит до конца сезона, несмотря на мороз

КИЕВ, 26 фев - ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" заявила, что газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на сегодняшний день остается 10,4 миллиарда кубометров, чего хватит до завершения отопительного сезона, несмотря на стоящие сильные морозы.

На Украине с прошлых выходных фиксируется существенное похолодание на фоне в целом относительно теплой зимы. Температура в последние дни в отдельных регионах опускалась до минус 25 градусов по Цельсию. По прогнозам синоптиков, холодная погода продержится еще неделю. В воскресенье в минэнерго Украины сообщили об увеличении на 7% - до 101 миллиона кубометров - отбора газа из ПХГ из-за похолодания.

"Пока зима испытывает на прочность коммуникации… в украинских подземных хранилищах остается 10,4 миллиарда кубометров газа. Это на 2 миллиарда кубометров больше, чем на этот момент в прошлом году. Синоптики прогнозируют еще мороз, но к календарной весне осталось всего три дня. Надеемся, март будет более приветливым в погоде. В любом случае, запасов газа хватит до конца отопительного периода", - говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook FB в понедельник.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Такая же картина наблюдалась и в 2017 году. Однако Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза", обязав Киев начиная с 2018 года закупать не менее 4 миллиардов кубометров российского газа в год.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко осенью говорил РИА Новости, что газа в ПХГ Украины более чем достаточно для прохождения отопительного сезона. Кроме того, он отмечал, что "Нафтогаз" ожидает сокращения потребления газа на Украине в текущем зимнем сезоне примерно на 5% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Тогда, по данным "Укртрансгаза", из ПХГ было отобрано 6,7 миллиарда кубометров газа - на 21% меньше показателя годом ранее.