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Годовое собрание акционеров "Татнефти" состоится 22 июня


Компании / Нефть

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров "Татнефти" TATN пройдет 22 июня в Альметьевске, сообщает компания.

Такое решение было принято в ходе заседания совета директоров компании, которое прошло 26 февраля в Казани.

"Определены дата и место проведения общего собрания акционеров ПАО "Татнефть" по итогам работы за 2017 год. Оно состоится 22 июня 2018 года во дворце культуры "Нефтче", г. Альметьевск", - говорится в сообщении.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" - госхолдинг "Связьинвестнефтехим" - владеет 30,44% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция".

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