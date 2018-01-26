Годовое собрание акционеров "Татнефти" состоится 22 июня

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров "Татнефти" TATN пройдет 22 июня в Альметьевске, сообщает компания.

Такое решение было принято в ходе заседания совета директоров компании, которое прошло 26 февраля в Казани.

"Определены дата и место проведения общего собрания акционеров ПАО "Татнефть" по итогам работы за 2017 год. Оно состоится 22 июня 2018 года во дворце культуры "Нефтче", г. Альметьевск", - говорится в сообщении.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" - госхолдинг "Связьинвестнефтехим" - владеет 30,44% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция".