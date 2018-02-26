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"Транснефть" зафиксировала снижение сдачи нефти в систему в январе-феврале


Компании

ПРИМОРСК (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 26 фев - ПРАЙМ. "Транснефть" зафиксировала снижение сдачи нефти в систему примерно на 1,5 миллиона тонн в январе-феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Снижение за этот период составило около 1,5 миллиона тонн: в январе сдача была снижена на 900 тысяч тонн, в феврале - примерно на 600 тысяч тонн. Связано это прежде всего с тем, что Россия остается в программе ОПЕК+", - сказал он.

По его словам, всего в январе в систему "Транснефти" было принято 40 миллионов тонн нефти, ожидаемый объем в феврале - 36,2 миллиона тонн. Эта динамика полностью соответствует ранее озвученным планам "Транснефти" о снижении экспорта в 2018 году, а также темпам снижения сдачи в 2017 году.

Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов сообщал в январе, что компания намерена направить на экспорт в 2018 году 226,8 миллиона тонн нефти против 233,8 миллиона тонн в 2017 году, при этом общая прокачка нефти по системе компании в текущем году увеличится до 482,75 миллиона тонн. Таким образом, компания в этом году планирует снизить прокачку на экспорт на 3%.

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