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Saipem снизила сумму требований к "дочке" "Газпрома" в арбитраже до 615 млн евро


Газ / Компании

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Итальянская Saipem снизила сумму требований к дочерней компании "Газпрома" GAZP South Stream Transport B.V. (SSTBV) по иску, связанному с нереализованным проектом "Южный поток", с 679 миллионов евро до 615 миллионов евро, следует из проспекта к выпуску еврооблигаций "Газпрома".

"В настоящий момент сумма требований Saipem к SST составляет около 615 миллионов евро", - говорится в проспекте.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС отказалась от "Южного потока" в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток"). Saipem должна была принять участие в прокладке "Южного потока".

В ноябре 2015 года Saipem подала в Международную торговую палату Парижа иск к подконтрольной "Газпрому" компании SSTBV, занимавшейся подготовкой к строительству морского участка "Южного потока". Предметом иска является взыскание убытков в связи с расторжением контракта. Сумма требований Saipem к SSTBV составляла 679 миллионов евро плюс проценты, сообщал в ноябре 2016 года "Газпром".

South Stream Transport 16 февраля 2016 года направила отзыв на просьбу Saipem о проведении арбитража, в котором отвергла все требования итальянской компании и заявила о намерении подать встречный иск. Saipem, в свою очередь, в апреле того же года заявила, что для встречного иска нет оснований.

Однако в марте 2017 года SSTBV подала встречный иск, в котором просила, помимо отклонения обвинений Saipem, компенсацию в размере около 541 миллиона евро за искажение информации, побудившее к заключению контракта с итальянской компанией. Дополнительно или альтернативно SSTBV просит компенсацию в 138 миллионов евро за осуществленные ею платежи, превышавшие предусмотренные в контракте. Компания также запрашивает около 48 миллионов евро на ликвидацию убытков в связи с предполагаемыми задержками, и 10 миллионов евро за предполагаемый ущерб, нанесенный трубопроводам, принадлежащим "Газпрому".

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