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ЕК продолжает консультации с "Газпромом" по антимонопольному делу на техническом уровне


Газ / Компании
  • # ЕК

БРЮССЕЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия продолжает консультации с "Газпромом" по антимонопольному делу на техническом уровне, сказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕК Рикардо Кардосо.

"Газпром" GAZP в конце 2016 года направил ЕК итоговые предложения по урегулированию антимонопольного расследования, инициированного Еврокомиссией в 2012 году. В рамках этого дела ЕК в 2015 году выдвинула российскому холдингу официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. В прошлом году ЕК предварительно одобрила предложения "Газпрома" и после этого проверяла реакцию рынка. ЕК получила ряд критических замечаний на эти предложения.

Как ранее сообщила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер, Еврокомиссия продолжает обсуждать с "Газпромом", как можно отреагировать на эти замечания участников рынка.

"Мы находимся в контакте с "Газпромом". На техническом уровне у нас идут конструктивные контакты", - сказал Кардосо.

У антимонопольных расследований нет дедлайнов. Их длительность зависит от ряда факторов, в том числе от сложности дела, а также от степени, в которой компании сотрудничают с Еврокомиссией, напомнил он.

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