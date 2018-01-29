ЕК продолжает консультации с "Газпромом" по антимонопольному делу на техническом уровне

БРЮССЕЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия продолжает консультации с "Газпромом" по антимонопольному делу на техническом уровне, сказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕК Рикардо Кардосо.

"Газпром" GAZP в конце 2016 года направил ЕК итоговые предложения по урегулированию антимонопольного расследования, инициированного Еврокомиссией в 2012 году. В рамках этого дела ЕК в 2015 году выдвинула российскому холдингу официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. В прошлом году ЕК предварительно одобрила предложения "Газпрома" и после этого проверяла реакцию рынка. ЕК получила ряд критических замечаний на эти предложения.

Как ранее сообщила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер, Еврокомиссия продолжает обсуждать с "Газпромом", как можно отреагировать на эти замечания участников рынка.

"Мы находимся в контакте с "Газпромом". На техническом уровне у нас идут конструктивные контакты", - сказал Кардосо.

У антимонопольных расследований нет дедлайнов. Их длительность зависит от ряда факторов, в том числе от сложности дела, а также от степени, в которой компании сотрудничают с Еврокомиссией, напомнил он.