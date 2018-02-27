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СМИ: Программа Минэнерго по модернизации генерации может составить 3,5 трлн руб к 2035 г


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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Совокупный объем программы по модернизации генерации, параметры которой Минэнерго РФ представило в своем докладе, направленном в правительство, может достичь 3,5 триллиона рублей к 2035 году, при этом крупнейшими бенефициарами программы могут стать тепловая и атомная генерация, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Речь идет о модернизации мощностей первой (европейская часть РФ и Урал) и второй (Сибирь) ценовых зон оптового энергорынка, которую в ноябре 2017 года поддержал президент России Владимир Путин, отмечает издание. Сейчас правительство досогласовывает параметры. Программа должна сменить завершившиеся инвестдоговоры на поставку мощности (ДПМ; гарантируют окупаемость инвестиций).

Минэнерго предлагало направить "высвобождающийся" после ДПМ денежный поток платежей на обновление старых ТЭС, возможный объем программы оценивался в 1,5 триллиона рублей до 2030 года. Позже министерство продлило программу до 2035 года, нарастив вложения до 3,5 триллиона рублей в консервативном сценарии. В частности, как поясняют источники газеты, Минэнерго учло в этой сумме рост цен "старой мощности" (конкурентного отбора мощности) к 2035 году на 786 миллиардов рублей.

Согласно докладу, ТЭС могут получить до 1,35 триллиона рублей, в эту сумму включены и предложения "Русгидро", претендующей на модернизацию своих тепловых станций на Дальнем Востоке, отмечают источники газеты. По данным издания, Минэнерго увеличило финансирование этих проектов вдвое, до 316 миллиардов рублей. Ранее "Русгидро" просила на дальневосточные ТЭС 152,8 миллиарда рублей. При этом Минэнерго полностью поддержало заявку "Росэнергоатома" в объеме 945 миллиардов рублей, пишет газета.

Источники также сообщили изданию, что Минэнерго де-факто подтвердило свою позицию по прекращению поддержки зеленой генерации за счет энергорынка после 2024 года (сейчас сектор поддерживается по схеме ДПМ). Согласно докладу, объем финансирования зеленой энергетики в рамках новой программы минимален - 400 миллиардов рублей, из них 300 миллиардов рублей предлагается направить на строительство мусоросжигающих ТЭС, пишет газета.

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