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Шторм в Новороссийске продолжается, отгрузка нефти не возобновлена


Компании / Нефть

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Шторм в Новороссийске не позволяет возобновить отгрузку нефти на экспорт, однако наблюдается некоторое улучшение погодных условий, сообщил журналистам представитель "Транснефти".

"В Новороссийске продолжает действовать штормовое предупреждение, наблюдается некоторое визуальное улучшение погодных условий. Решение о постановке судна под налив будет приниматься по фактической погоде", - сказал он.

В остальных портах, по словам представителя компании, погода рабочая, отгрузки идут в штатном режиме.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин в четверг, 22 февраля, сообщал, что компания ожидает шторм в Новороссийске в понедельник. Отгрузка нефти на экспорт была приостановлена в понедельник.

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