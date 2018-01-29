FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

ФАС одобрила ходатайство BP о покупке у "Роснефти" 49% "Харампурнефтегаза"


Газ / Компании

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ВР о приобретении 49% "Харампурнефтегаза", который в итоге станет совместным предприятием ВР и "Роснефти" ROSN, следует из материалов службы.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство компании BP Russian Investments Ltd. о приобретении доли в размере 49% уставного капитала ООО "Харампурнефтегаз", и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в документе.

Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ одобрило эту сделку 15 января.

О том, что ВР подала соответствующее ходатайство о приобретении доли в ООО "Харампурнефтегаз", антимонопольный регулятор ФРГ сообщил в конце декабря. "Роснефть" тогда пояснила, что они с ВР договорились о реализации совместного проекта по освоению Харампурского и Фестивального нефтегазовых участков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с общими геологическими запасами более 880 миллиардов кубометров газа, BP получит в проекте долю в 49%. Маркетинг нефти и газа будет осуществлять "Роснефть".

Проект подразумевает разработку традиционных запасов газа Сеноманской залежи, опытно-промышленную эксплуатацию Туронской залежи с последующим переходом к полномасштабной разработке, а также оптимизацию и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах Харампурского и Фестивального лицензионных участков. Закрытие сделки ожидается после получения необходимых регуляторных и иных согласований.

Согласно единому государственному реестру юридических лиц РФ, 100% уставного капитала ООО "Харампурнефтегаз" принадлежит структуре "Роснефти" - ООО "РН-газ".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ