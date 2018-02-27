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BASF прогнозирует среднюю цену на нефть в 2018 году на уровне $65


Компании / Нефть

ЛЮДВИГСХАФЕН-АМ-РАЙН (Германия), 27 фев - ПРАЙМ. Немецкий химический концерн BASF прогнозирует среднюю цену на нефть марки Brent в 2018 году на уровне 65 долларов за баррель, сообщил глава компании BASF Курт Бок.

"В 2018 году мы ожидаем, что мировая экономика и химическое производство будет расти примерно на том же уровне, что и в 2017 году. Дальнейший рост ожидается во всех регионах, и мы прогнозируем продолжение восстановления роста в Бразилии и России", - сказал он, выступая на итоговой пресс-конференции компании.

По его словам, компания исходит из прогноза роста мировой экономики в 2018 году на 3% по сравнению с прошлым годом. При этом курс евро, по ожиданиям компании, составит 1,2 доллара.

Также BASF прогнозирует, что производство химической продукции в мире увеличится на 3,4%.

Немецкая BASF производит химикаты, пластмассы, продукты тонкой химии, а также продукцию для сельского хозяйства. Концерн владеет 100% акций в германской нефтегазовой компании Wintershall, которая участвует в проекте "Северный поток" и имеет еще ряд совместных проектов с "Газпромом", а также с "Лукойлом".

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