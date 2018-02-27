Иракская SOMO готова начать экспорт нефти из Киркука в Иран

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Иракская государственная нефтяная маркетинговая компания State Oil Marketing Organization (SOMO) готова осуществлять транзит нефти с месторождений провинции Киркук в Иран, заявил заместитель генерального директора SOMO Али Назар аль-Шатари (Ali Nazar al-Shatari), слова которого приводит агентство Блумберг.

По словам аль-Шатари, экспорт должен начаться к марту. SOMO будет поставлять сырье в Иран автотранспортом.

Ирак подписал с Тегераном соглашение об экспорте нефти с месторождений Киркука в декабре. Договор предусматривает доставку нефти в цистернах до границы с иранской провинцией Керманшах, в то время как иранская сторона будет поставлять нефть в таких же объемах и такого же качества в порты на юге Ирака.

Багдад в октябре силой вернул спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль, после того как фактически управлявшие ей в последнее время власти курдской автономии провели несогласованный с Багдадом референдум о независимости.