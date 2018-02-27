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"Транснефть" повысит тариф на прокачку нефтепродуктов максимум на 4,8%


Компании / Нефть

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - ПРАЙМ. "Транснефть" повышает тариф на прокачку нефтепродуктов максимально на 4,8% с 1 марта, при этом на ряде направлений, где РЖД предоставили скидку на транспортировку нефтепродуктов, индексировать их не стала, сообщил журналистам заместитель вице-президента компании Владимир Назаров.

"Мы уведомили ФАС в должные сроки, что с 1 марта тарифы будут индексированы на 4,8% по ряду направлений", - сказал Назаров.

По его словам, есть ряд направлений, где РЖД предоставили существенные скидки на транспортировку нефтепродуктов, например, в направлении Приморска, и по этим направлениям "Транснефть" не стала проводить индексацию, чтобы сохранить привлекательность для грузоотправителей.

Ранее в феврале советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщал РИА Новости, что "Транснефть" намерена проиндексировать тариф на прокачку нефтепродуктов на 4,8% с 1 марта 2018 года, однако размер индексации может быть изменен с учетом скидок на перевозку нефтепродуктов РЖД. Он также сообщал, что компания может еще раз пересмотреть размер индексации 1 апреля.

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