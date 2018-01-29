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Румынский Transgaz выиграл конкурс по приватизации госкомпании Молдавии Vestmoldtransgaz


Газ / Компании

КИШИНЕВ, 27 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Молдавии Павел Филип объявил на брифинге во вторник, что компания Transgaz SA Romania стала победителем конкурса по приватизации созданного несколько лет назад молдавского госпредприятия Vestmoldtransgaz – оператора газопровода "Яссы - Унгены".

"Приветствуем приход в Молдавию Banca Transilvania и открытие в Кишиневе представительства компании Transgaz, а также решение этого предприятия принять участие в конкурсе по приватизации ГП Vestmoldtransgaz. Вчера комиссия по проведению этого конкурса объявила результаты. Таким образом, ООО Euro Transgaz (молдавский филиал Transgaz – ред.), единственным партнером которого является Transgaz АО Romania, стал победителем этого конкурса", - сказал Филип на совместном брифинге с премьером Румынии Виорикой Дэнчилэ.

По его словам, если раньше можно было говорить о том, что республика закупает газ только у российского концерна "Газпром" GAZP, то подобная инвестиция Румынии поможет Молдавии диверсифицировать источники импорта газа.

Газовая ветка "Кишинев — Унгены" должна подключить молдавскую столицу, главную область потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу "Унгены — Яссы", которым оперирует созданное несколько лет назад ГП Vestmoldtransgaz и который соединяет Молдавию и Румынию.

Соединяющий две страны газопровод "Яссы - Унгены" был построен в 2014 году для диверсификации источников получения Молдавией энергии. На данный момент через газопровод поступает около 1 миллиона кубометров газа в год. Как отмечают эксперты, поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные. Предполагается, что при продлении трансграничного газопровод до Кишинева увеличится и пропускная способность ветки.

В то же время Румыния хотя и является самой обеспеченной энергоресурсами страной в регионе, однако ей их не хватает. Страна закупает недостающие объемы газа у "Газпрома". Исходя из этого, пока не известно, какой именно газ Молдавия будет импортировать по молдавско-румынскому газопроводу, а также по какой цене.

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