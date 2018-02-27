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Миннефти: Ирак перенес планы по наращиванию добычи на год из-за сделки ОПЕК+


Компании / Нефть

 

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Ирак отложил планы по наращиванию производственных мощностей по добыче нефти до 5 миллионов баррелей в сутки на 2019 год из-за соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ и низких цен на "черное золото", сообщил генеральный директор подразделения разведки и добычи министерства нефти страны Абдул Махди аль-Амиди (Abdul Mahdy Al-Ameedi).

Ранее Ирак собирался увеличить производственные мощность до 5 миллионов баррелей в сутки до конца 2017 года.

"Международные компании отложили планы по инвестициям (в нефтяную отрасль Ирака - ред.) из-за низких цен на нефть, а также из-за того, что Ирак согласился ограничить свою добычу нефти в рамках соглашения с ОПЕК", - приводит слова аль-Амиди издание The Wall Street Journal.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку - до конца 2018 года.

Согласно февральскому докладу ОПЕК со ссылкой данные вторичных источников, Ирак в январе всех больше из стран организации увеличил добычу нефти - на 30,2 тысячи баррелей в сутки, до 4,435 миллиона баррелей в сутки. При этом по сделке ОПЕК+ страна должна добывать не более 4,351 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Ирак в январе выполнил условия соглашения о сокращении добычи нефти лишь на 60%.

 

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