"Газпром" шестой день подряд бьет рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP 26 февраля вновь установил рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье - 666,8 миллиона кубометров, говорится в сообщении компании.

"Газпром" продолжает устанавливать абсолютные рекорды суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. На новый исторический максимум — 666,8 миллиона кубометров — компания вышла 26 февраля, в шестой раз за последние шесть дней улучшив суточный показатель. Предыдущее пиковое значение, зафиксированное 25 февраля, превышено на 6,2 миллиона кубометров", - говорится в сообщении.

"Газпром" бьет рекорды по экспорту газа на фоне аномальных холодов и снегопадов, которые пришли в Европу на прошлой неделе. В Риме выпавший в понедельник снег парализовал городскую жизнь, в Италии и Франции затруднено транспортное сообщение. Местные СМИ называют арктический циклон "Сибирскими морозами", "Бураном", "Зверем с востока" и "Москва-Париж".

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% - до 194,4 миллиарда кубометров. В начале февраля председатель совета директоров компании Виктор Зубков сообщал, что "Газпром" ставит перед собой задачу сохранить экспорт газа в 2018 году на уровне 2017 года.