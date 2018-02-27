Капзатраты "Русгидро" на модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке могут составить 300 млрд руб

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Капзатраты "Русгидро" на модернизацию, а также новое строительство тепловых электростанций на Дальнем Востоке могут составить около 300 миллиардов рублей, рассказал журналистам гендиректор компании Николай Шульгинов.

"Мы можем назвать только предварительно, причем называть это сapex (капитальными затратами - ред.). Сейчас называется цифра 300 миллиардов (рублей - ред.). Там есть модернизация и новое строительство", - сказал Шульгинов.

При этом, по его словам, в рамках программы модернизации планируется обновить 1,3-1,4 ГВт мощностей.

Шульгинов также заявил, что ТЭС на Дальнем Востоке должны быть включены в программу модернизации в первую очередь, "исходя из значимости и износа оборудования и необходимости развития Дальнего Востока".