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"Газпром нефть" начала пусконаладочные работы на УКПГ на Новопортовском месторождении


Газ / Компании

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Газпром нефть" начала пусконаладочные работы на установке комплексной подготовки газа (УКПГ) Новопортовского месторождения (Ямальский район, ЯНАО), сообщает компания.

"Газпром нефть" приступила к тестированию и наладке первого пускового комплекса установки комплексной подготовки газа (УКПГ), системы его закачки в пласт и увеличила объемы поставки электроэнергии с газотурбинной электростанции (ГТЭС) на производственные объекты Новопортовского месторождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что УКПГ предназначена для переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) с последующей закачкой в подземные горизонты. При выходе на полную мощность установка будет утилизировать более 95% попутного нефтяного газа, что положительно отразится на экосистеме Арктики, позволит увеличить объем добычи нефти на Новопортовском месторождении и продлить срок эксплуатации скважин, сообщает "Газпром нефть".

Также очищенный попутный нефтяной газ с установки является топливом для газотурбинной электростанции — крупнейшей на полуострове Ямал. Ее проектная мощность составляет 96 МВт с возможностью расширения до 144 МВт. После полномасштабного ввода объекта в эксплуатацию электроэнергией будут обеспечены социально-бытовые, а также производственные объекты Новопортовского месторождения.

"Газовая инфраструктура Новопортовского месторождения — уникальный проект для российской энергетики. Благодаря комплексному решению, реализованному "Газпром нефтью" на полуострове Ямал, мы получили возможность направить на полезное использование все добываемые здесь углеводороды. Создание сложнейшего производственного комплекса в Арктике подтверждает высокие компетенции нашей компании не только в реализации проектов в суровом климате, но и в условиях автономии", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления, первого заместителя гендиректора "Газпром нефти" Вадима Яковлева.

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