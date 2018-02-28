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Украина из-за холодов увеличила отбор газа из ПХГ до рекорда за 2 года


Газ / Компании

КИЕВ, 28 фев - ПРАЙМ. Украина из-за резкого похолодания увеличила отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) до максимального показателя за последние два года – 115 миллионов кубометров, сообщает в среду ПАО "Укртрансгаз".

По данным "Укртрансгаза", из-за резкого похолодания суточное потребление газа на Украине выросло до 200 миллионов кубометров, что на 30% больше в сравнении с прошлогодними показателями. Также украинская компания "Нафтогаз" на период холодов возобновила импорт газа из стран Евросоюза.

"На сегодня отбор газа из ПХГ увеличился до максимального за последние два осенне-зимних периода, до 115 миллионов кубометров. Сейчас запас газа в ПХГ составляет 10,1 миллиарда кубометров. Этих объемов достаточно для комфортного прохождения Украине отопительного сезона", - говорится в сообщении "Укртрансгаза" в Twitter.

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