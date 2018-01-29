Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за 2017 г выросла на 26,5%

МОСКВА, 28 фев ПРАЙМ. "Газпром GAZP нефть" за 2017 год нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 253 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Как отмечает компания, такие финансовые результаты обеспечены успешным развитием новых проектов по добыче углеводородов, увеличением розничных и премиальных продаж, восстановлением мировых цен на нефть и другими факторами. Выручка (продажи) компании за 2017 год выросла на 18,2% - до 2,004 триллиона рублей.

EBITDA компании за этот же период выросла на 21,6% - до 489 миллиардов рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 20,8%, до 551 миллиарда рублей.

Компания за 2017 год нарастила добычу углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях на 4,1% по сравнению с 2016 годом - до 89,75 миллиона тонн нефтяного эквивалента, говорится в сообщении компании.

"Общий объем добычи углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях "Газпром нефти" в 2017 году достиг 89,75 миллиона тонн нефтяного эквивалента, что на 4,1% выше результата 2016 года. Рост показателя обусловлен увеличением добычи на новых месторождениях — Новопортовском, Восточно-Мессояхском и Приразломном — а также ростом добычи в Ираке", - отмечает компания.

Ранее в феврале в презентации компании, представленной на Дне инвестора "Газпрома", говорилось, что "Газпром нефть", по предварительной оценке, нарастила добычу углеводородов по итогам 2017 года на 4,1%, до 89,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента.

Капитальные затраты снизились за 2017 год на 7,2% по сравнению с 2016 годом, до 357,09 миллиарда рублей, следует из отчета компании по МСФО.

Согласно представленным данным, за отчетный период капзатраты компании в сегменте "Разведка и добыча" сократились на 15,4%, до 208,133 миллиарда рублей, в сегменте "Переработка, маркетинг и сбыт" выросли на 7,3%, до 148,957 миллиарда рублей.

Ранее замгендиректора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич говорил, что "Газпром нефть" сохраняет план по капвложениям на 2017 год в районе 380 миллиардов рублей, может изменить его с учетом курса рубля. Капзатраты компании в 2016 году выросли на 10,3%, до 384,8 миллиарда рублей.

Чистый долг компании к концу 2017 года составил 584 миллиарда рублей, снизившись на 9% с конца 2016 года, говорится в материалах компании.

По данным на 31 декабря 2016 года чистый долг компании составлял 641,9 миллиарда рублей.

Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2017 года составило 1,2 против 1,6 в конце 2016 года.