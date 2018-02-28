Гройсман: Кабмин Украины ожидает в 2018 г сокращения потребления газа на 4%

КИЕВ, 28 фев - ПРАЙМ. Кабмин Украины ожидает в 2018 году сокращения потребления газа для населения и топливно-энергетического комплекса на 4,1% по сравнению с 2017 годом, до 16,2 миллиарда кубометров за счет мер по энергоэффективности, заявил премьер Украины Владимир Гройсман.

"Мы будем идти дальше, задачи у нас очень амбициозные. В 2017 году мы потребили для населения и топливно-энергетического комплекса 16,9 миллиарда кубометров. В этом году мы хотим потребить 16,2 миллиарда кубометров", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду, которое транслировал сайт кабмина, во время обсуждения вопроса по энергоэффективности.

Гройсман отметил, что в 2014 году потребление газа на Украине составляло 24 миллиарда кубометров. Он считает что в будущем Украина благодаря мерам энергоэффективности страна может сократить потребление газа до 10 миллиардов кубометров.

Премьер добавил, что критически важным для достижения этих показателей является создание фонда энергоэффективности, над чем сегодня работает правительство.