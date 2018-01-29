Ирак согласился на некоторые корректировки "Газпром нефти" по проекту Бадра

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Ирак согласился на некоторые корректировки контракта российской нефтяной компании "Газпром GAZP нефть" по проекту месторождения Бадра, но поправки по-прежнему требуют одобрения на высоком уровне, сообщил РИА Новости член иракско-российского межправительственного комитета по сотрудничеству в энергетическом секторе Мансур Джалил.

В середине января глава дирекции компании по крупным проектам компании Денис Сугаипов сообщил агентству Рейтер, что "Газпром нефть" намерена снизить проектную полку добычи нефти на проекте Бадра в Ираке со 110 тысяч баррелей в сутки до 85 тысяч баррелей в сутки из-за сложной геологии и высоких затрат.

"Мы договорились о некоторых корректировках в Багдаде. Министерский комитет во главе с заместителем министра рассмотрит эту просьбу. Комитет собирается сейчас, однако решение может занять некоторое время, потому что ему нужно одобрение на высоком уровне", - сказал Джалил.

Министерский комитет ведет переговоры по условиям контракта "Газпром нефти", а также по различным вариантам будущей разработки месторождения, добавил иракский чиновник.

Месторождение Бадра находится в провинции Вассит на востоке Ирака. Промышленная добыча нефти на месторождении начата в мае 2014 года. Геологические запасы Бадры оцениваются в 3 миллиарда баррелей нефти. Согласно контракту от 2010 года, месторождение разрабатывает консорциум в составе "Газпром нефти" (в статусе оператора, 30%), Kogas (22,5%), Petronas (15%) и ТРАО (7,5%). Доля иракского правительства, которое представлено Oil Exploration Company, составляет 25%.

Текущий уровень производства составляет около 88 тысяч баррелей в сутки, или около 4,4 миллиона тонн нефти в год. Первоначально консорциум планировал довести максимальную суточную добычу в Бадре до уровня 170 тысяч баррелей в сутки.