Российские IT-компании готовы предложить ТЭК решения против ужесточения санкций

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российские IT-компании готовы предложить нефтегазовому сектору собственные разработки взамен ПО иностранных компаний, сообщает пресс-служба Союза разработчиков программного обеспечения и информационных технологий топливно-энергетического комплекса (СРПО ТЭК).

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в конце января приняло решение ужесточить санкции против российского ТЭК в соответствии с директивой, касающейся применения отраслевых санкций в отношении РФ. Подпадающие под санкции виды деятельности включают бурение, геофизические и геологические услуги, логистику, управление, моделирование и картографические технологии.

Действие директивы распространяется на отечественные компании, использующие для разработки собственных продуктов ПО Microsoft, IBM, Oracle. Американским компаниям запрещается сотрудничать с российскими компаниями, которые реализуют проекты, стартовавшие 29 января 2018 года или позже, в области глубоководной разведки на арктическом шельфе, разработки месторождений сланцевой нефти.

По мнению СПРО ТЭК, российские нефтегазовые компании сделали крайне незначительные шаги для выработки единой стратегии импортозамещения в условиях санкций, поэтому ключевую роль в консолидации потребностей российских нефтегазовых компаний в части собственных ПО и ИТ-решений должны сыграть федеральные органы исполнительной власти, такие как Минэнерго, Минпромторг и Минкомсвязь России.

СПРО ТЭК заявляет, что готов уже сегодня обеспечить российские нефтегазовые компании ПО и ИТ-решениями, которые будут полностью независимы от иностранных компонентов.