Россия в декабре сохранила лидерство по добыче нефти в мире

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россия в декабре сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире, производя в среднем 10,582 миллиона баррелей нефти в день и опережая по этому показателю Саудовскую Аравию и США, свидетельствуют данные Росстата и управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Саудовская Аравия в декабре заняла второе место по этому показателю, добывая в среднем 10,033 миллиона баррелей нефти в день. Согласно данным EIA, объем добычи нефти в США в декабре варьировался от 9,919 миллиона до 10,251 миллиона баррелей в сутки.

По данным Росстата, страны ОПЕК в отчетном периоде добывали 32,416 миллиона баррелей в сутки. Из них Ирак добывал 4,388 миллиона баррелей нефти.

Объем экспорта нефти и газового конденсата из России в 2017 году составил 252,6 миллиона тонн (снижение на 0,9%). Добыча нефти, включая газовый конденсат, в РФ составила 546,7 миллиона тонн, что на 0,2% меньше по сравнению с прошлым годом.

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в 2017 году составил 26,1%, в экспорте топливно-энергетических товаров — 44,1% (в 2016 году, соответственно, 25,8% и 44,4%).

В декабре средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 435 долларов за тонну (106,3% к ноябрю). Средняя цена нефти марки Urals на мировом рынке составляла 464,4 доллара за тонну (102,6% к ноябрю), также указывает Росстат.