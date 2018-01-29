"Газпром нефть" использовала квоты других компаний для наращивания добычи нефти в 2017 г

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Газпром GAZP нефть" воспользовалась квотами других нефтяных компаний России в рамках соглашения ОПЕК+, чтобы нарастить добычу в третьем квартале 2017 года, сообщил заместитель гендиректора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич в ходе телефонной конференции.

"В условиях ограничения ОПЕК происходит перераспределение квот, и квотами нам удалось воспользоваться в третьем квартале, но в четвертом это пришлось отдать, чтобы сократить добычу и выйти на нашу квоту. Соответственно, объем добычи сократился четвертый квартал к третьему", - сказал он.

По его словам, несмотря на это, компании удалось обеспечить добычу на хорошем уровне.

По итогам 2017 года "Газпром нефть" нарастила добычу нефти до 62,3 миллиона тонн, выйдя по этому показателю на третье место в России.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.