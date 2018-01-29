Большую часть евробондов "Газпрома" во франках купили инвесторы из Швейцарии

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Швейцарские инвесторы выступили основными покупателями новых еврооблигаций "Газпрома" GAZP в швейцарских франках, сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов размещения.

"Газпром" разместил ранее в среду пятилетние еврооблигации в объеме 750 миллионов швейцарских франков с доходностью в размере 1,45%. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 1,75%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального уровня 1,45%.

Это значительный прогресс по сравнению с аналогичным размещением еврооблигаций эмитента в швейцарских франках в прошлом году, когда выпуск был размещен с доходностью 2,25%, отметил Соловьев.

"Достигнутая при размещении доходность находится на 10-15 базисных пунктов внутри кривой эмитента, что обеспечено значительным спросом со стороны инвесторов. Кроме того, существенную поддержку интересу инвесторов оказало повышение рейтинга "Газпрома" международным рейтинговым агентством S&P", - сказал он.

В ходе транзакции книга заявок была существенно переподписана, подавляющее большинство евробондов ушло швейцарским инвесторам, добавил он.

"Газпром" 26-27 февраля провел в Женеве и Цюрихе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить бумаги с погашением через пять-семь лет. Организаторами выступили Газпромбанк, Renaissance Capital, UBS и "ВТБ Капитал".