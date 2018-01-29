"Газпром" разместит 5-летние евробонды на 750 млн швейцарских франков под 1,45%

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP разместит пятилетние еврооблигации на 750 миллионов швейцарских франков с доходностью в размере 1,45%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 1,75%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального уровня 1,45%. Компания планировала разместить евробонды на сумму до 750 миллионов швейцарских франков.

Как уточнил РИА Новости первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, на долю швейцарских инвесторов пришлось почти 80% выпуска. Еще порядка 13% - за российскими инвесторами.

"Сегодняшнее размещение "Газпрома" - это крупнейший в истории выпуск в швейцарских франках из стран развивающихся рынков, причем не только среди корпоративных, но даже суверенных и финансовых эмитентов. Сделкой также поставлен рекорд по минимальной ставке купона для российских заемщиков на международных рынках в какой-либо валюте", - сообщил Шулаков.

"Газпром" 26-27 февраля провел в Женеве и Цюрихе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий компания планировала разместить бумаги с погашением через 5-7 лет.

Организаторами выступают Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", UBS и "ВТБ Капитал".