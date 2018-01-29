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"Газпром нефть" планирует поддерживать капзатраты примерно на одном уровне до 2021 г


Компании / Нефть

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Газпром GAZP нефть" планирует поддерживать капитальные затраты примерно на одном уровне в 2017-2020 годах, однако их структура будет меняться - доля вложений в нефтепереработку вырастет в 2019-2020 годах, сообщил замгендиректора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич в ходе телефонной конференции.

"Сейчас инвестиции в переработку составляют порядка 23% от общего capex, и этот процент может вырасти до 28-30%, наверное, в 2019-2020 годах. Дальше снова начнется рост upstream (сегмент "Разведка и добыча")", - сказал Янкевич.

При этом он подчеркнул, что в целом динамика капитальных затрат будет до 2021 года устойчивой и не предполагает значительных изменений. "Мы ожидаем близкую к плоской динамику capex в 2017, 2018, 2019, 2020 годах", - подчеркнул Янкевич.

Согласно отчету компании по МСФО, капитальные затраты "Газпром нефти" снизились за 2017 год на 7,2% по сравнению с 2016 годом, до 357,09 миллиарда рублей. За отчетный период капзатраты компании в сегменте "Разведка и добыча" (upstream) сократились на 15,4%, до 208,133 миллиарда рублей, в сегменте "Переработка, маркетинг и сбыт" (downstream) выросли на 7,3%, до 148,957 миллиарда рублей.

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